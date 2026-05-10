CIA’dan kritik Mücteba itirafı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 'ta İran'a karşı başlattığı savaşta belirsizlik sürerken Amerikan basınında yaşayıp yaşamadığı tartışma konusu olan ve Başkan Donald Trump'ın Tahran'da bir lider yok gibi söylemlerini çürüten bir iddia dikkat çekti. ABD merkezli CNN International çok sayıda kaynak ve ABD istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde, babasının ölümüyle sonuçlanan saldırıda ağır yaralanan ve uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in görünmese de ülkenin savaş stratejisini şekillendiren kilit isimlerden biri olduğu kaydedildi. Hamaney'in özellikle ABD ile yürütülen müzakerelerde etkili rol oynadığının değerlendirildiğini aktarıldı.

ABD YERİNİ BULAMIYOR

CNN'e konuşan kaynaklara göre ABD istihbaratı, Hamaney'in nerede bulunduğunu doğrulayabilmiş değil. Kaynaklara göre bunun nedenlerinden biri, Hamaney'in elektronik iletişim araçlarını kullanmaması. İran liderinin yalnızca yüz yüze görüşmeler ve kuryeler aracılığıyla haberleştiği belirtiliyor. Öte yandan istihbarat raporları, İran'ın füze rampalarının büyük bir kısmını koruduğunu ve mevcut ekonomik abluka altında yaklaşık dört ay daha direnç gösterebileceğini öngörüyor.



HÜRMÜZ KÖRDÜĞÜM

ABD/İsrail- İran savaşı kördüğüm olmuş durumda. Taraflar, kırılgan ateşkese rağmen Körfez'de karşılıklı saldırılarını sürdürürken ABD, İran'ın kalıcı bir barışın temelini oluşturabilecek geçici ateşkes teklifine vereceği yanıtın beklediğini kaydetti. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik Özgürlük Projesi'nin devam etmesine gerek olmadığını beliten ABD Başkanı Donald Trump, işlerin yolunda gitmemesi halinde yeniden projeye dönebileceklerini belirterek, "O zaman Özgürlük Projesi ve ilave başka şeyler olur" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise masada diplomatik bir çözüm olduğu her seferde ABD'nin pervasız bir askeri maceraya yöneldiğini belirtti. ABD tarafından hazırlanan raporlara göre, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemi sayısı 1550 ile 1600 arasında.