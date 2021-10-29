Guantanamo Hapishanesi’nde CIA’den korkunç işkence! Tek tek anlattı

Khan, sorgulamalar esnasında uzun süre çıplak şekilde tavandan baş aşağı sarkıtıldığını, günlerce uyanık kalması için sürekli üzerine buzlu su atıldığını, boğulma derecesine gelene dek başının suya sokulduğunu, dövüldüğünü, cinsel tacize uğradığını ve günlerce aç bırakıldığını aktardı.

Bazen mıntıkası açıklanmayan denizaşırı yerlerde de sorgulamalar olduğunu söyleyen Khan, "Onlara durmaları için yalvardım ve hiçbir şey bilmediğime yemin ettim. Eğer verecek bir istihbaratım olsaydı zaten verirdim ama yoktu." ifadesini kullandı.

Khan, yaşadıklarının bir Senato raporunda "işkence" olarak geçtiğinin anımsatılması üzerine, "Bu görüşe katılıyorum. Ne kadar çok onlara iş birliği yapacağımı söylersem o kadar çok işkenceye maruz kaldım." dedi.