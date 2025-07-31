CIA–MOSSAD ortaklığıyla dijital kafes

İsrail ve ABD istihbarat servisleri, Filistin topraklarında yapay zekâ, biyometrik veri ve insan istihbaratı (HUMINT) destekli ortak bir gözetim ağı kurdu. Bu sistem, binlerce Filistinliyi 7/24 izliyor ve dijital algoritmalarla hedef listeleri oluşturuyor. İsrail'in askeri istihbarat birimi Unit 8200, iç istihbarattan sorumlu Shin Bet ve ABD'nin CIA ile NSA gibi servisleri, yapay zekâ ve büyük veri analitiği kullanarak Filistinliler üzerinde şimdiye dek eşi benzeri görülmemiş bir takip ve analiz sistemi kurdu. Gazze Şeridi'nde yaşayan sivil halk, bu sistemin pasif değil, doğrudan hedef alınabilir bireyleri haline geldi.

MESAJLARI OKUYORLAR

İsrail ordusunun geçtiğimiz yıllarda geliştirdiği Lavender adlı yapay zekâ programı, Hamas ve İslami Cihad'a bağlı olduğu düşünülen yaklaşık 37 bin kişiyi "önceden belirlenmiş tehdit" olarak etiketledi. Bu sistem, bir kişinin WhatsApp mesajları, akrabalık ilişkileri, telefon sinyalleri ve sosyal medya geçmişine göre analiz yapıyor. The Guardian'a göre, Lavender bir hedef tespit ettiğinde bu bilgiyi ikinci bir yapay zekâ sistemi olan The Gospel ile paylaşarak, hedefin bulunduğu evin saldırıya uygunluğunu değerlendiriyor. Ardından insanlar tarafından minimal düzeyde incelenen bu bilgiler, hava saldırı emirlerine dönüşüyor. Amerikan NSA, İsrail'e sinyal istihbaratı (SIGINT) desteği sağlıyor. CIA ise Unit 8200 ile koordineli çalışarak, sahadaki bazı operasyonel analizleri paylaşıyor. Bu işbirliği içinde, Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud gibi büyük Amerikan firmalarının altyapıları da kullanılıyor.