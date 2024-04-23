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Haberler Dünya Haberleri Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Giriş Tarihi: 23.4.2024 17:49

Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise kayboldu. Öte yandan, iki hafta önce Cibuti açıklarında meydana gelen bir başka gemi kazasında aralarında çocukların da bulunduğu en az 38 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA
Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, teknede 77 kişinin bulunduğu belirtilerek, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

IOM, teknede çocukların da bulunduğunu aktararak, kurtarma çalışmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, iki hafta önce Cibuti açıklarında meydana gelen bir başka gemi kazasında aralarında çocukların da bulunduğu en az 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: Çok sayıda ölü ve kayıp var
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