Cidde – İslamabad nükleer silahta anlaştı

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, ülkesinin nükleer kapasitesinin Suudi Arabistan ile kısa süre önce imzalanan stratejik karşılıklı savunma anlaşması kapsamında kullanılabileceğini söyledi. Başka Arap ülkelerinin anlaşmaya katılma ihtimaline ilişkin de Asıf, "Henüz kesin bir şey söyleyemem ama şunu belirtmeliyim ki kapılar açık" ifadesini kullandı. Asıf, Müslüman ülkelerin bölgelerini ve halklarını birlikte savunmalarının "temel bir hak" olduğunu vurguladı.