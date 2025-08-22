Cidde’deki İTT zirvesine Fidan başkanlık edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında başkanlık edecek. 25 Ağustos'ta Cidde'deki toplantıda Fidan'ın İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkânsız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu ve İsrail'in, süren ateşkes çabalarını sabote etmeye devam ettiğini; uluslararası toplumun buna izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.