Çiftçi eylemleri Fransa hükümetine geri adım attırdı

Fransa'da çiftçiler düzenledikleri protesto ile hükümete geri adım attırdı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, "Şu anda Avrupa genelinde şu soru soruluyor: Tarımımız için bir gelecek var mı? Tabii ki cevap evet" dedi.

Çözüm bulununcaya kadar yeni bir pestisit yasağı olmayacağı sözünü veren Attal, Avrupa Birliği'nin (AB) başka yerlerinde izin verilen hiçbir pestisitin Fransa'da yasaklanmayacağını söyledi. Fransa'da AB dışından gelen ve şu anda blokta yasaklanmış bir böcek ilacı olan Thiaclopride ile ilaçlanmış meyve ve sebzelerin ithalatını derhal yasaklandığını duyuran Attal, Avrupa ve Fransız sağlık standartlarına aykırı gıda ürünlerinin ithalatına karşı mücadele etmek üzere bir "Avrupa kontrol gücü" oluşturulmasını gündeme getireceğini söyledi.