Çifte vatandaşlık isyanı büyüyor

Sosyal medyada çok sayıda paylaşımda çifte vatandaşlığa sahip İsrail askerlerinin savaş suçlusu olarak yargılanmaları gerektiğine dikkat çekiliyor. Paylaşımlarda "İngiltere'de aynı zamanda İsrail vatandaşı olan bir doktor, İsrail işgal ordusun katılıp Filistinli çocukları öldürdükten sonra İngiltere'ye dönerek hayatına devam edebiliyor. Ancak İngiliz bir doktor sadece Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için tutuklanıyor" denildi. Ayrıca "ABD'de aynı zamanda İsrail vatandaşı olan bir kişi, işgalci İsrail askerlerinin saflarında 6 yaşındaki Hijab'ı sığındığı arabada 355 kurşunla öldürüp ABD'ye dönerek normal hayatını yaşayabiliyor. Ancak herhangi bir ABD vatandaşı 'Filistin'e özgürlük' dediği için tutuklanıyor" denildi.