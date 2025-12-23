Çin 100'den fazla balistik füze mi depoluyor? Bakanlık sözcüsü iddialara cevap verdi!
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında uluslararası medyada yapılan Çin'in 100'den fazla balistik füze stokladığı ve nükleer silahsızlanma görüşmelerine yanaşmadığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Cien konuşmasında,ABD'nin, kendi nükleer silahlarının modernizasyonunu hızlandırmak ve küresel stratejik istikrarı bozmak için Çin'in nükleer silahlarını artırdığı yönündeki anlatıyı bahane olarak sürekli gündeme getirdiğini belirtirken, ülkesinin nükleer gücünü ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tuttuğunu ve başka hiçbir ülke ile silahlanma yarışına girmediğini vurguladı.
Lin, "ABD, dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahip ülkesi olarak, nükleer silahsızlanma konusunda öncelikli kendi özel sorumluluğunu yerine getirmeli, nükleer cephaneliğinde somut ve esaslı bir kesintiye gitmeli ve nükleer silah sahibi diğer devletlerin silahsızlanma sürecine katılımını teşvik etmek için gerekli koşulları sağlamalı." ifadelerini kullandı.
Çin'in nükleer stratejisinin savunma odaklı ve ilk kullanan olmama ilkesine bağlı olduğunun altını çizen Lin, ülkesinin nükleer gücünü ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tuttuğunu ve başka hiçbir ülke ile silahlanma yarışına girmediğini vurguladı. Lin, Çin'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Sözleşmesi'nin gözden geçirme sürecine ve "P5" olarak adlandırılan beş nükleer silahlı devlet mekanizmasının toplantılarına etkin katılım gösterdiğini, ayrıca farklı taraflarla nükleer silahsızlanma konusunda diyaloğu sürdürdüğünü dile getirdi.