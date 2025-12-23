Çin 100’den fazla balistik füze mi depoluyor? Bakanlık sözcüsü iddialara cevap verdi!

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, daha önce yaptığı açıklamalarda, Çin'in nükleer kapasitesinin hiçbir suretle ABD'ninki ile aynı seviyede olmadığına işaret ederek Trump'ın bu önerisini "makul bulmadıklarını" dile getirmişti. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında Rusya 5 bin 580, ABD 5 bin 44 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.