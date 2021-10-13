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Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:14 Son Güncelleme: 13.10.2021 12:30

Çin "3. Dünya Savaşı" uyarısında bulunmuştu! ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan harekete geçti

AA
Çin 3. Dünya Savaşı uyarısında bulunmuştu! ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan harekete geçti

Çin - Tayvan gerilimi sonrasında Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası '3. Dünya Savaşı' uyarısında bulundu, Tayvan'a 'ateşle oynama' mesajı verdi. ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan donanmalarının Bengal Körfezi'ndeki ortak tatbikatının başladığı bildirildi.İşte Bengal Körfezi'nden gelen kritik görüntüler...

Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası açık açık '3. Dünya Savaşı' uyarasında bulunarak gerilimin dozunu artırrken Bengal Körfezi'nden bomba görüntüler geldi.

Kyodo ajansının Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 4 ülkenin oluşturduğu Quad ittifakının "Malabar 2021" tatbikatı başladı.

MSDF'ye göre tatbikata ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Carl Vinson, bir Avustralya fırkateyni, bir Hindistan destroyeri ve iki Japon gemisi katılıyor.

Japonya'da Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın "serbest ve açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için 4 ülkenin ilişkilerini güçlendirmesini umduklarını bildirdi.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'ndeki ortak tatbikat yarına kadar sürecek. Malabar, Çin'in, Hint-Pasifik bölgesinde artan faaliyetlerine karşı bir girişim olarak görülüyor.

İlki Hindistan ve ABD donanmalarınca 1992'de düzenlenen Malabar tatbikatlarına Japonya 2015'te dahil olmuştu.

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Çin "3. Dünya Savaşı" uyarısında bulunmuştu! ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan harekete geçti
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