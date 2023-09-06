Çin 4 uyduyu denizden uzaya fırlattı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile denizden 4 uyduyu uzaya yolladı. Xinhua'nın haberine göre, "Tiençi" sınıfı 4 internet iletişimi uydusu, Şandong eyaletinin Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehrinin açığındaki yüzer platformdan fırlatıldı. Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 9'uncu ve denizden yapılan ilk fırlatış oldu.

Alçak Yer Yörüngesi'ne yollanan Tiençi-21, 22, 23 ve 24 uyduları, "nesnelerin interneti" olarak adlandırılan sistemler için küresel veri hizmetleri sağlayacak. Guodian Gaoke şirketi tarafından geliştirilen uydularla oluşturulacak 38 parçalık takım uydu ağının 2024'te faal hale gelmesi hedefleniyor.