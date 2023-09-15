Çin ABD için kararını verdi! Tüm dünyaya duyurdular: İki isim artık listede

Mao Ning'in açıklamasında, Çin'in sert muhalefetine rağmen ABD hükümetinin Tayvan'a silah sağlamakta kararlı olduğuna dikkat çekilirken bu durumun Pekin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiği ifadeleri yer aldı. Ning, bu politikayı "yanlış ve tehlikeli bir yol" olarak nitelendirdi.

"TAYVAN'I BİZ KORUYACAĞIZ"

ABD Başkanı Joe Biden röportajda Çin'in olası bir saldırısına karşı Tayvan'ı ABD ordusunun koruyacağını ifade etmişti. Amerikan CBS kanalına bir röportaj veren Biden, bu sözlerinin ardından "Yani ABD ordusu Tayvan'ı mı savunacak?" sorusunu "Evet" şeklinde yanıtlamıştı.