Çin ABD için kararını verdi! Tüm dünyaya duyurdular: İki isim artık listede

Son dakika haberleri: ABD ve Çin arasındaki "Tayvan anlaşmazlığı" yeni bir boyut kazandı. Tayvan'a olan desteğini sık sık tekrar eden ABD'ye yönelik flaş bir karar alan Çin hükümeti, kararını son dakika koduyla dünyaya duyurdu.
F-16 ÜRETİCİSİ DE LİSTEDE
Pekin yönetimi, Tayvan'a silah satışı nedeniyle iki ABD'li savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı. AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Pekin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle iki ABD'li savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.
AFP'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lockheed Martin ve Northrop Grumman şirketlerine yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Mao Ning'in açıklamasında, Çin'in sert muhalefetine rağmen ABD hükümetinin Tayvan'a silah sağlamakta kararlı olduğuna dikkat çekilirken bu durumun Pekin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiği ifadeleri yer aldı. Ning, bu politikayı "yanlış ve tehlikeli bir yol" olarak nitelendirdi.
"TAYVAN'I BİZ KORUYACAĞIZ"
ABD Başkanı Joe Biden röportajda Çin'in olası bir saldırısına karşı Tayvan'ı ABD ordusunun koruyacağını ifade etmişti. Amerikan CBS kanalına bir röportaj veren Biden, bu sözlerinin ardından "Yani ABD ordusu Tayvan'ı mı savunacak?" sorusunu "Evet" şeklinde yanıtlamıştı.