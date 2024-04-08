Çin, ABD ve müttefiklerinin tatbikatına karşı Güney Çin Denizi’nde devriye geziyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, komutanlığa bağlı hava ve deniz unsurlarının Güney Çin Denizi'nde "ortak muharebe devriye" faaliyeti yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve diğer ülkelerin adı anılmadan, "bölgedeki durumu sabote etmeye ve kriz noktaları yaratmaya yönelik askeri faaliyetlerin kontrol altında olduğu" ifade edildi.

4 ülkenin savunma bakanları, dün yayımladıkları ortak açıklamada, Güney Çin Denizi'nde "hukukun üstünlüğünü ve seyrüsefer ve uçuş haklarını savunmak üzere" ortak tatbikat düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Tatbikatın, "Batı Filipin Denizi" olarak anılan, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Çin ile Filipinler arasında egemenlik ihtilafına konu olan ve son dönemde iki ülkenin sahil güvenlik gemileri arasında çarpışmalara varan gerilimlerin yaşandığı bölgede yapılacağı bildirilmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.