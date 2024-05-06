Çin Devlet Başkanı Cinping Fransız mevkidaşı Macron’la bir araya geliyor

Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı. Paris'e inişi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Cinping, "Cumhurbaşkanı Macron ile Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkilerinin gelişiminin yanı sıra güncel önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağım.

Bu ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu pekiştireceğimizi, karşılıklı siyasi güveni arttıracağımızı, stratejik mutabakat inşa edeceğimizi, çeşitli alanlarda değişim ve iş birliğini derinleştireceğimizi, ileriye dönük yolu aydınlatmak için tarihin meşalesini kullanacağımızı, Çin-Fransa ilişkileri için daha iyi bir gelecek yaratacağımızı ve dünya barışına katkıda bulunacağımızı ve istikrar ve kalkınmaya yeni katkılar yapacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.Cinping'in bugün Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.