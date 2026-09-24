Çin Devlet Başkanı Şi, ABD ziyaretine başladı

ABD'ye son ziyaretini 2015'te yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 11 yıl aradan sonra bu ülkeyi ziyaret ediyor.

Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılanan Şi Cinping, ülkeye varışında yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiği belirtti.

"Çin halkının büyük dirilişi" ile "Amerika'yı yeniden büyük yapma" vizyonlarının el ele ilerleyebileceği, birbirini tamamlayarak dünyaya fayda sağlayabileceğini vurgulayan Şi, işbirliğinin dayanak noktası olduğu, yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisini güçlendirmeyi istediklerini belirtti.