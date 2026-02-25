Çin Devlet Başkanı Şi ile Almanya Başbakanı Merz bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'in görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olan Çin ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin sadece iki ülkenin çıkarlarını değil, Avrupa ve dünya genelini de etkilediği belirtildi.

Uluslararası arenanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en köklü dönüşümlerden birini yaşadığı kaydedilen açıklamada, dünyadaki değişim ve çalkantılar arttıkça iki ülkenin stratejik iletişimi ve karşılıklı güveni artırmasının, kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni ilerlemeler sağlamasının daha önemli hale geldiği ifade edildi.

Şi'nin görüşmede, ülkelerin zorlukların üstesinden birlikte gelmesi ve ortak bir gelecek inşa etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.