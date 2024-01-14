Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Tayvan seçimi’ açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tayvan meselesi Çin'in iç meselesidir. Tayvan'daki durum nasıl değişirse değişsin, dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu temel gerçeği değişmeyecektir. Çin hükümeti tek Çin ilkesine bağlıdır ve 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçılığına, 'tek Çin, tek Tayvan'a karşıdır. Çin'in pozisyonu değişmeyecek ve uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılık konusundaki genel mutabakatı ve istikrarlı modeli değişmeyecektir. Tek Çin ilkesi Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelidir. Uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğine, Çin halkının 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçı faaliyetlerine karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşme için çaba gösterme yönündeki haklı davasını anlayacağına ve destekleyeceğine inanıyoruz" denildi.



TAYVAN'DA SEÇİMİ BAĞIMSIZLIK YANLISI ADAY KAZANDI

Tayvan'da düzenlenen Başkanlık Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlara göre kazananı Demokratik İlerici Parti (DPP) adayı Lai Ching-te oldu. Ching-te, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, "Bugün Tayvan, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bize duyulan güven için minnettarız. İleriye dönük olarak, Tayvan Boğazı'nda barışı korumaya ve uluslararası toplumda iyi bir güç olmaya kararlıyız" dedi.