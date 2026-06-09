Çin dünyayı sarsacak o teknolojiyi test etti: Bir kamyona sığıyor!

Çin Bilimler Akademisi üyesi Wu Yican liderliğindeki uzman ekip, 10 megavatlık araç üstü nükleer enerji santralinin ilk mühendislik simülasyon prototipini başarıyla geliştirdi. Geleneksel bataryalara ve dizel jeneratörlere olan bağımlılığı bitirmeyi amaçlayan bu sistem, enerjiyi doğrudan tüketim noktasına taşımayı vaat ediyor.

Devasa bir taşınabilir şarj cihazı gibi çalışan bu mobil santral, büyük ticari nükleer tesislerin küçük bir versiyonu olsa da ürettiği güçle göz dolduruyor. Kompakt yapısına rağmen tek bir ünite, ihtiyaç halinde tam 10.000 hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.

YAPAY ZEKADAN ASKERİ ÜSLERE: MİLYONLARI İLGİLENDİREN YENİ DÖNEM

Geliştirilen taşınabilir reaktör, özellikle lojistik olarak yakıt taşınmasının çok zor olduğu kritik bölgeleri hedefliyor. Uzak adalar, izole topluluklar, kutup araştırma tesisleri, maden sahaları ve askeri üsler bu teknolojinin birincil kullanım alanları arasında yer alıyor. Çinli bilim insanları, bu mobil nükleer kaynağın sadece karada değil; derin deniz keşif gemilerinde, uzay sistemlerinde ve son dönemde enerji tüketimi tavan yapan yapay zeka veri merkezlerinde de kesintisiz bir güç kaynağı olarak kullanılacağını belirtiyor.

ULTRA GÜVENLİ Mİ, YOKSA SAATLİ BOMBA MI? İŞTE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN ZORLUKLAR

Proje lideri Wu Yican, sistemi kompakt, dayanıklı ve "ultra güvenli" olarak tanımlasa da nükleer gücü yollara çıkarmak beraberinde büyük riskler getiriyor. Sistemin ticari olarak onaylanması için şu kritik aşamaları geçmesi gerekiyor:

Ekstrem Kaza Dayanıklılığı: Taşınan aracın geçirebileceği trafik kazalarına, yangınlara ve takla atma gibi durumlara karşı tam sızdırmazlık.

Hafif Zırhlama Teknolojisi: Çevredeki insanları ve işçileri radyasyondan koruyacak, aynı zamanda kamyonda taşınabilecek hafiflikte ultra güçlü kalkanlar.

Atık ve Sabotaj Yönetimi: Onlarca yıl sonra açığa çıkacak radyoaktif atıkların güvenli bertarafı ve mobil reaktörün terör/sabotaj saldırılarına karşı askeri düzeyde korunması.