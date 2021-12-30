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Haberler Dünya Haberleri Çin Elon Musk'ı BM'ye şikayet etmişti! Musk'tan yanıt gecikmedi
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:43 Son Güncelleme: 30.12.2021 11:13

Çin Elon Musk'ı BM'ye şikayet etmişti! Musk'tan yanıt gecikmedi

AA
Çin Elon Musk’ı BM’ye şikayet etmişti! Musk’tan yanıt gecikmedi

Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starlink krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu iddiası ile Musk'ı BM'ye şikayet etmişti. Musk konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starlink uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Financial Times'a konuşan Musk, Starlink projesine ilişkin eleştiriler konusunda, uzayda milyarca uydu için yer olduğunu belirtti.

KİMSEYİ ENGELLEMEDİK

Uzayın muazzam büyüklükte ve uyduların çok küçük olduğunu ifade eden Musk, "Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik." dedi.

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti.

UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, temmuz ve ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için "çarpışma kontrol önlemleri" uygulamak durumunda kaldığını açıklamıştı.

ÇİN'DEN ABD'YE ÇAĞRI

Çin ayrıca uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulunmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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Çin Elon Musk'ı BM'ye şikayet etmişti! Musk'tan yanıt gecikmedi
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