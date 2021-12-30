Çin Elon Musk’ı BM’ye şikayet etmişti! Musk’tan yanıt gecikmedi

KİMSEYİ ENGELLEMEDİK

Uzayın muazzam büyüklükte ve uyduların çok küçük olduğunu ifade eden Musk, "Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik." dedi.

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti.