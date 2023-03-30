Çin ile ABD arasında sular durulmuyor: Tehdit etmiyoruz, uyarıyoruz!

Tayvan lideri, ziyaretlerinde, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Belize Başbakanı John Briceno ile görüşecek, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Temsilcilikleri yetkilileri ile bu ülkelerde yaşayan Tayvanlılarla bir araya gelecek. Guatemala'ya gidiş yolunda ABD'nin New York şehrine uğrayacak Tsai'ye burada Hudson Enstitüsünce düzenlenecek etkinlikte ödül verileceği iddia ediliyor.

Belize ziyareti dönüşünde ise Los Angeles şehrine uğrayarak Ronald Reagan Kütüphanesi'nde düzenlenecek toplantıda konuşacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.

"BU BİR PROVOKASYON OLUR"

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien dün yaptığı açıklamada, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

ABD: AŞIRI TEPKİYE GEREK YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in resmi olmayan ABD ziyaretiyle ilgili, bunun sadece bir "transit ziyareti" olduğunu ve Çin'in aşırı tepki vermesini gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi.

Tayvan liderlerinin daha önce böyle yaptığını anlatan Patel, Tsai'nin 2016'dan bu yana 6 kez ABD üzerinden bölge ülkelerini ziyaret ettiğini, bu seyahatinin de yedinci olacağını söyledi. Bu uygulamanın ABD'nin tek Çin prensipleriyle uyuştuğunu ifade eden Patel, Washington'un Ada'yla ilgili statükonun korunması konusundaki politikasında bir değişiklik olmadığını belirtti.