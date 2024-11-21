Çin ile Brezilya arasında 37 anlaşma imzalandı

"DAHA ADİL BİR DÜNYA VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GEZEGEN"

Lula da Silva, sosyal medya hesabı X'ten anlaşmaya ilişkin paylaşımda, "Daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için Küresel Stratejik Ortaklığı Ortak Gelecek Topluluğu düzeyinde yükseltmeye karar verdik. Önümüzdeki 50 yıl için işbirliğimizi sürdürülebilir altyapı, enerji dönüşümü, yapay zeka, dijital ekonomi, sağlık ve havacılık gibi alanlarda inşa etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Çin ve Brezilya'nın coğrafi uzaklıklara rağmen yarım yüzyılı aşan stratejik bir dostluğa sahip olduğunu dile getiren Lula da Silva, Çin'in 2009'dan bu yana Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Lula da Silva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 157 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, Yeni Sanayi Brezilya (NIB), Büyümeyi Hızlandırma Programı (PAC), Güney Amerika Entegrasyon Rotaları Programı ve Ekolojik Dönüşüm Planı gibi Brezilya kalkınma stratejileri ile Kuşak ve Yol Girişimi arasında sinerji kuracaklarını kaydetti.

Brezilya basınına göre, iki lider Ukrayna ve Orta Doğu'da bir an önce ateşkes yapılması için çağrıda bulundu.