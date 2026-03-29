Çin ile Kuzey Kore arasında seferler yeniden başlıyor

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, "CA 121/122" sefer sayılı Pekin-Pyongyang uçuşlarını 30 Mart'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu. Pekin-Pyongyang hattındaki ilk uçak, yarın yerel saatle 08.30'da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak. Uçağın kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Air China, bu hatta "Boeing 737-800" tipi uçaklarla haftada gidiş-dönüş seferler yapmayı planlıyor. Kuzey Kore hava yolu şirketi Air Koryo, 2023 sonunda Çin'e yolcu seferlerini yeniden başlatmıştı. Şirket halen Çin'de Pekin ve Şınyang şehirlerine haftada ikişer sefer düzenliyor.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatılmıştı. Uçuşların başlamasıyla düzenli hava yolu ulaşımı da yeniden açılmış olacak.