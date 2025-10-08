Çin ile Malezya’dan Güney Çin Denizi’nde dev askeri tatbikat
Çin ve Malezya’nın Güney Çin Denizi’nde insani destek, afet kurtarma ve deniz güvenliği faaliyetlerini kapsayan geniş çaplı bir tatbikat düzenleyeceği bildirildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Güney Cephe Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikata Çin’den 1000’den fazla personel ile savaş gemileri, helikopterler ve insansız muharebe araçlarının katılacağı ifade edildi.
Çin Savunma Bakanlığı "Aman Youyi (Barış ve Dostluk) 2025" adlı ortak askeri tatbikatın önümüzdeki hafta Malezya karasuları çevresinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Tatbikatın amacının Çin ile Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri orduları arasında pratik iş birliğini ve geleneksel olmayan tehditlere karşı ortak müdahale kabiliyetini geliştirmeyi hedeflemekle birlikte, afet, insani yardım ve deniz güvenliği faaliyetlerine odaklanmak olarak açıklandı.
ÇİN 1000 ASKERLE KATILACAK
ASEAN ÜLKELERİ GÖZLEMCİ OLACAK
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Aman Youyi" tatbikatına daha önce Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Laos gibi Malezya dışındaki ASEAN ülkeleri de katılırken bu kez ASEAN ülkelerinin gözlemci olarak davet edileceği bildirildi.
Aman Youyi tatbikatları ilk kez Çin ve Malezya tarafından başlatılmıştı. 2014'te Kuala Lumpur'da masaüstü muharebe senaryolarının çalışıldığı ilk tatbikatın ardından Malezya, 2015 ve 2016'daki saha tatbikatlarına ev sahipliği yapmıştı. 2016'daki tatbikatta gözlemci olan Tayland, 2018'de ev sahipliğini üstlenmişti.
Tatbikatların 5'incisi 2023'te Çin'in ev sahipliğinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cıciang şehri kıyılarında düzenlenmişti. Tatbikata, Vietnam, Kamboçya ve Laos ilk defa katılmıştı.