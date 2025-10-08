Çin ile Malezya’dan Güney Çin Denizi’nde dev askeri tatbikat

Çin Savunma Bakanlığı "Aman Youyi (Barış ve Dostluk) 2025" adlı ortak askeri tatbikatın önümüzdeki hafta Malezya karasuları çevresinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Tatbikatın amacının Çin ile Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri orduları arasında pratik iş birliğini ve geleneksel olmayan tehditlere karşı ortak müdahale kabiliyetini geliştirmeyi hedeflemekle birlikte, afet, insani yardım ve deniz güvenliği faaliyetlerine odaklanmak olarak açıklandı.

ÇİN 1000 ASKERLE KATILACAK

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Güney Cephe Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikata Çin'den 1000'den fazla personel ile savaş gemileri, helikopterler ve insansız muharebe araçlarının katılacağı ifade edildi.

ASEAN ÜLKELERİ GÖZLEMCİ OLACAK

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Aman Youyi" tatbikatına daha önce Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Laos gibi Malezya dışındaki ASEAN ülkeleri de katılırken bu kez ASEAN ülkelerinin gözlemci olarak davet edileceği bildirildi.