Çin Japon kara sularını ihlal etti!

Sahil güvenliğin, yabancı gemilerin, ulusal kara suları ihlallerini önlemek için uyarıda bulunmayı ve bölgeyi izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

"76 milimetrelik makineli toplarla" donatılmış olduğu görülen gemiler, Japonya'nın kontrolündeki Minami-Kojima ve Taişo-jima Adaları etrafında dolaştı.

Devlet televizyonu NHK'nin, Japonya'nın Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

TARTIŞMALI ADALAR GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.