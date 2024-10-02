Çin, Lübnan’i savundu: Gerilimden endişe duyuyoruz!

BÜYÜK ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Gazze'de devam eden saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunun vurgulandığı açıklamada, ilgili tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği ifade edilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısında bulunuldu.