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Giriş Tarihi: 2.10.2024 16:47 Son Güncelleme: 2.10.2024 17:08

Çin, Lübnan’i savundu: Gerilimden endişe duyuyoruz!

Çin, Lübnan’ın işgale uğramasına karşı olduklarını belirtti. Ortadoğu’daki gerilimden endişe duyduklarını aktaran Çin Dışişleri Bakanlığı, tarafları acilen ateşkese çağırdı.

DHA
Çin, Lübnan’i savundu: Gerilimden endişe duyuyoruz!

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan derin endişe duyduğu belirtildi. Açıklamada, "Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız" denildi.

BÜYÜK ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Gazze'de devam eden saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunun vurgulandığı açıklamada, ilgili tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği ifade edilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısında bulunuldu.

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Çin, Lübnan’i savundu: Gerilimden endişe duyuyoruz!
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