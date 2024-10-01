Çin meydan okuyor: ABD ile aynı bölgede tatbikat

"ÇİN ZAYIF GÖRÜNMEKTEN KAÇINIYOR"

Çin ordusu, tatbikatın ardından Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadıkları Scarborough Sığı çevresinde "keşif, erken uyarı, deniz ve hava devriye ile diğer rutin eğitim ve talim aktivitelerinde" bulunduğunu duyurmuştu.

Filipinler Donanması Sözcüsü Tuğgeneral Roy Vincent Trinidad, bölgede Çin'in herhangi bir askeri faaliyetini gözlemlemediklerini belirterek, "Anlıyoruz ki Çin bazen bu açıklamaları iç kamuoyunun tepkisine karşı zayıf görünmekten kaçınmak amacıyla yapıyor." demişti.