Çin ordusunda değişiklik: Üst düzey amiral görevden alındı

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu denetleyen Merkez Askeri Komisyonu'nun Siyasi Çalışma Dairesi Müdürü Miao Hua'nın görevden alındığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian düzenlediği basın toplantısında, Miao'nun "ciddi disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma altında olduğunu ifade etti. Sözcü ayrıca, Çin Savunma Bakanı Dong Jun'un soruşturma altında olduğu iddiasının "tamamen uydurma" olduğunu vurguladı.