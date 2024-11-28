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Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:57

Çin ordusunda değişiklik: Üst düzey amiral görevden alındı

Çin ordusunda görev yapan üst düzey yetkili Amiral Miao Hua görevden alındı. Merkezi Askeri Komisyonu'nun önde gelen üyelerinden biriydi.

İHA
Çin ordusunda değişiklik: Üst düzey amiral görevden alındı

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu denetleyen Merkez Askeri Komisyonu'nun Siyasi Çalışma Dairesi Müdürü Miao Hua'nın görevden alındığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian düzenlediği basın toplantısında, Miao'nun "ciddi disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma altında olduğunu ifade etti. Sözcü ayrıca, Çin Savunma Bakanı Dong Jun'un soruşturma altında olduğu iddiasının "tamamen uydurma" olduğunu vurguladı.

ÇİN ORDUSUNU DENETLİYORDU

Görevden alınan Miao Hua, Çin ordusunu denetleyen komisyonun 5 üyesinden biriydi.

Öte yandan, eski Savunma Bakanı Li Shangfu ve selefi Wei Fenghe rüşvetle suçlanarak görevden alınmıştı.

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Çin ordusunda değişiklik: Üst düzey amiral görevden alındı
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