Çin-Rusya hattında temaslar sürüyor: Lavrov Çinli mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlar, istikrarsız ve gergin bir dış politika ortamında dinamik bir şekilde gelişmeye devam eden Rus-Çin ilişkilerinin mevcut durumu hakkında değerlendirme yaptı. Taraflar Ukrayna'daki mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alarak, Rusya'nın çıkarlarını dikkate almadan ve dahası Rusya'nın katılımı olmadan krizi çözme girişimlerinin beyhudeliğine dikkat çekti. Sergey Lavrov, Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un'un Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ana sonuçlarından bahsetti" denildi.