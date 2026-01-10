Çin, Rusya ve İran ortak deniz tatbikatı düzenleniyor

Cape Town açıklarında ve False Bay bölgesinde 16 Ocak'a kadar sürecek tatbikat kapsamında, katılımcı ülkelerin savaş gemileri, Güney Afrika 'nın donanma merkezi olan Simon's Town Deniz Üssü'nde bir araya geldi. Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden (SANDF) yapılan açıklamada, tatbikatın amacının "çok uluslu bir ortamda operasyonel kabiliyetleri artırmak, deniz güvenliğini sağlamak ve katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliğini derinleştirmek" olduğu belirtildi.

Simon's Town Deniz Üssü'ndeki askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre, tatbikata liderlik eden Çin , "Tangshan" adlı füze destroyeri ve "Taihu" ikmal gemisiyle katılıyor. Rusya ise tatbikat gücüne "Stoykiy" korveti ve "Yelnya" tankeriyle destek veriyor.

İRAN DONANMASININ EN BÜYÜĞÜ

Tatbikat için Simon's Town Limanında toplanan filonun en dikkat çeken unsurlarından biri, İran'a ait "IRIS Makran" (441) adlı yüzer üs gemisi oldu. Eski bir petrol tankerinden dönüştürülen ve İran donanmasının en büyük gemilerinden biri olan Makran, lojistik destek kabiliyeti ve üzerindeki geniş helikopter pistiyle dikkati çekiyor. Ev sahibi Güney Afrika donanması da tatbikata bir fırkateyn ve bir denizaltı ile iştirak ediyor.