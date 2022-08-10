Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı’nda ’orta çizgi’yi geçti

DAHA ÖNCE DE UÇAK VE GEMİLER ADA ETRAFINDA GÖRÜLDÜ

Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta 66 uçak ve 14 geminin, 8 Ağustos'ta 39 uçak ve 13 geminin, 9 Ağustos'ta ise 45 uçak ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu.