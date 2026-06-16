Çin, ’Shijian-31’ uydusunu uzaya gönderdi

Çin'in Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Shijian-31' uydusunu, 'Uzun Yürüyüş-3B' taşıyıcı roketiyle fırlattığı belirtildi.

Uzay araştırmalarında kullanılacak olan uydunun, planlanan yörüngesine yerleştirildiği kaydedildi. Bu görevin, 'Uzun Yürüyüş' serisi taşıyıcı roketlerin 651'inci uçuşu olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör