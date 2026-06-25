Çin süper bilgisayarda dünya birincisi
ÇİN'in silikon vadisi Shenzhen kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan LineShine, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı oldu. Çin dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarını sıralayan TOP500 listesinde ABD'nin El Capitan bilgisayarını geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Almanya'nın Hamburg kentinde açıklanan sıralama sonuçlarına göre Çin varyantı modelin, El Capitan'a göre yüzde 20 daha yüksek işlem gücü ve 2 kentilyondan fazla hesaplama performansına sahip olduğu kaydedildi.