Çin Tayvan arasında tansiyon yükseliyor! ABD’den tehlikeli ziyaret...

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael Chase'in, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret ettiği ileri sürüldü. Financial Times'ın adı açıklanmayan Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin'e ilişkin konulardan sorumlu Bakan Yardımcısı Chase, Moğolistan'daki temaslarının ardından dün gece Ada'ya ulaştı.

ABD'li ve Tayvanlı yetkililer, ziyareti doğrulamaktan kaçınırken çok sayıda uluslararası ve yerel yayın organı, Chase'in Tayvan'da olduğuna dair duyumlarını haberleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Martin Meiners, ziyarete ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken "ABD'nin Çin tehdidine karşı Tayvan'a desteği ve savunma alanındaki ilişkisi sürecektir. Tayvan'a yönelik taahhüdümüz kaya gibi sağlamdır ve Tayvan Boğazı'nda ve bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, ülkesinde Taiwan News internet sitesine yaptığı açıklamada, "Her (yabancı) heyetin ziyaretini Tayvan'ın yararına görüyoruz, bunlar bizim için iyi birer fırsattır." dedi. Bakan Chiu, olası ziyarete dair detay vermekten kaçındı.

İddialar doğruysa Chase, 2019'dan beri Ada'yı ziyaret eden en üst düzey bakanlık yetkilisi. Üst düzey ziyaretin Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekeceği tahmin ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vinbin, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in ABD ile Tayvan arasında resmi temaslar yapılmasına ve askeri bağlar kurulmasına kesinlikle karşı çıktığını belirterek Washington yönetimini "tek Çin" ilkesine ve ABD ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerine uymaya çağırdı.

Öte yandan ziyaret iddiasının ardından Çin ordusunun Ada çevresindeki askeri hareketliliğinin arttığı bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

BALON KRİZİNİN ARDINDAN YENİ GERİLİM UNSURU

İddia edilen ziyaretin, ABD'nin 4 Şubat'ta hava sahasına giren Çin'e ait yüksek irtifa balonunu vurarak düşürmesiyle iki ülke ilişkilerinde gerginliğin ve güvensizliğin hakim olduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, meselenin halli için Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşmeyi istediği, krizin iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini gösterdiğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, balon krizinin iki ülke arasında diyalog yoluyla çözülmesi için Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi'nin ile, halen Almanya'da devam eden Münih Güvenlik Konferansı marjında yüz yüze görüşmek istediği ileri sürülmüştü.