Çin Tayvan geriliminde yeni perde: ABD Kongresi’nin kilit ismi harekete geçecek

Önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022 Ağustos'ta adayı ziyareti üzerine Çin ile ABD arasında yaşanan gerilimin bir benzerinin, bu defa da yaşanabileceği belirtiliyor. ABD'nin yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, bu yıl içinde Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret edeceği ileri sürüldü.

ZİYARETİN BAHAR DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

ABD Kongresi'ndeki gelişmelere dair haberleriyle tanınan, Washington merkezli yayın kuruluşu "Punchbowl News"ün haberinde, Savunma Bakanlığının, McCarthy'nin olası ziyaretiyle ilgili hazırlıklar yürüttüğü bildirildi. "Hazırlıklara doğrudan dahil olan bir yetkili"ye dayandırılan haberde, Beyaz Saray yetkililerinin, "ziyaretin bahar aylarında gerçekleşmesini bekledikleri" aktarıldı.

Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre ara seçimlerinde partisinin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamasının ardından meclis başkanlığını Demokrat Partili Nancy Pelosi'den devralmıştı. McCarthy, 15 tur süren çekişmeli oylamanın ardından seçilmiş ve 7 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamıştı.