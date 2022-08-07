Çin-Tayvan hattı ateş çemberine döndü

Çinve Tayvan arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ziyareti ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Tayvan'ı dört bir yerden kuşatan Çin yeni tatbikat açıklaması yaparken Tayvan'dan da jet bir yanıt geldi. Tayvan, Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da. 9 ve 11 Ağustos'ta, iki ayrı topçu talimi düzenleneceğini kaydetti. Açıklama, Çin'in, Ada çevresinde başlattığı, gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı askeri tatbikatların ardından geldi. Çin, Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yürütülecek askeri tatbikatlar nedeniyle bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı bildirmişti. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray'ın, Çin'in Tayvan adası etrafındaki tatbikatına ilişkin 'tehlikeli ve sorumsuzca' değerlendirmesine tepki gösterdi.