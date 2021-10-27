Çin-Tayvan savaşı kapıda! ABD basını Tayvan ordusunun iç yüzünü anlattı

Çin ve Tayvan arasındaki siyasi kriz giderek derinleşiyor. Çin'in, bağımsız hamlelerimden rahatsızlık duyduğu Tayvan'ın hava sahasını sayısız kez savaş uçaklarıyla ihlal etmesinin ardından savaş ihtimalleri de gün yüzüne çıktı.
Çin'in, geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) çok sayıda savaş uçağı sokması, ülke medyasında da Tayvan'daki bağımsızlık eğilimli hükümete ve destekçilerine savaş uyarısı olarak yorumlandı.
Çin devlet medyası, bu hamleleri 'savaş uyarısı' olarak yorumlarken, Tayvan'ı destekleyen ülkelere gözdağı mesajları da verdi.
Savaş ihtimallerinin giderek artmasıyla konuya ilişkin art arda analiz yayınlamaya başlayan ABD medyasında, bu kez Tayvan'ın askeri gücü konu edildi.
Wall Street Journal, "Tayvan ordusunun Çin'e karşı bir şansı var mı?" başlığıyla yayınladığı analizde, ülkedeki güçsüz askeri kuvvetlerin iç yapısını anlattı.
Çin'in üzerinde hak iddia ettiği, demokrasiyle yönetilen Tayvan'ın, Çin savaş jetleriyle baş etmede zorluk yaşadığının vurgulandığı yazıda iki ülkenin askeri kuvvetleri de masaya yatırıldı.
"TAYVAN'DA İŞGAL KORKUSU BÜYÜYOR"
WSJ, Tayvan'da Çin'in kendilerini işgal edeceği endişesinin giderek arttığını söyledi. ABD'li askeri planlamacılarının Tayvan ordusunun savaş hattını tutmakta zorluk yaşayacağını söylediğini belirten gazete, ordu içinde yıllara yayılan iç sorunlar olduğunu kaleme aldı.
Tayvan ordusu içinde yıllardır devam eden sorunların, ekonomik refahın da yüksek olması nedeniyle rehavete dönüştüğünün belirtildiği analizde, Tayvan ordusunun artık Çin'i caydırabilme kapasitesinin kalmadığı ifadeleri kullanıldı.
Tayvan ordusuna alınan askerlerin düşük moralli olduğunun belirtildiği haberde, her yıl askere alınan yaklaşık 80 bin Tayvanlının ve yaklaşık 2.2 milyon yedek askerin son derece zayıf bir hazırlık dönemi geçirdiği vurgulandı.
EĞİTİMDE YAPRAK SÜPÜRÜYORLAR
WSJ, Tayvanlı askerlerle yaptığı röportajlara da yer verdi. Birçok Tayvanlının, işlerin savaş raddesine gelmesi durumunda kendilerini ABD'nin koruyacağını düşündüğünü belirten gazete, askerlerin de dört ay süren temel eğitimde savaş eğitimi almadığına yer verdi.
Gazeteye konuşan 26 yaşındaki Xiao Cheng-zhi, geçen yıl sona eren dört aylık temel eğitimini, "Yaprakları süpürmek, yedek lastikleri hareket ettirmek ve yabani otları çekmek" olarak tanımladı.
ASKERDEN KAÇMAK İÇİN...
Özellikle aşırı korumacı aileler tarafından büyütülen Tayvanlı erkeklerin morallerinin askeri eğitimde çok çabuk bozulduğunu söyleyen Xiao, ordu içinde hiçbir askerin savaşmaya istekli olmadığını belirtti.