Çin-Tayvan savaşı kapıda! ABD basını Tayvan ordusunun iç yüzünü anlattı

Çin ve Tayvan arasındaki siyasi kriz giderek derinleşiyor. Çin'in, bağımsız hamlelerimden rahatsızlık duyduğu Tayvan'ın hava sahasını sayısız kez savaş uçaklarıyla ihlal etmesinin ardından savaş ihtimalleri de gün yüzüne çıktı.

Çin'in, geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) çok sayıda savaş uçağı sokması, ülke medyasında da Tayvan'daki bağımsızlık eğilimli hükümete ve destekçilerine savaş uyarısı olarak yorumlandı.