Çin, Tayvan’ı ablukaya aldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in tüm tehditlerine rağmen sürpriz şekilde Tayvan'a gitmesinin yankıları sürüyor. Pelosi, dün adadan ayrıldı. Ancak Pelosi'nin uçağının önceki gün Tayvan'a hareket etmesinin ardından teyakkuza geçen Çin ordusundaki alarm durumu sürüyor. Çin ordusu, Tayvan'ın çevresini adeta kuşattı.Çin'in savaş uçakları da Tayvan Boğazı'nda uçmaya devam etti. Ayrıca adanın karşısında Çin anakara topraklarında da tankların namluları Tayvan'a çevrildi. Pekin yönetimi 4 gün boyunca gerçek mermilerle tatbikat yapacaklarını duyurdu. Bölgede ayrıca ABD savaş uçakları da bulunuyor. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Feng, Pelosi'nin ziyaretini, "kötü niyetli bir hareket" olarak gördüklerini, ziyaretin vahim sonuçları olacağını, gelişmelere kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Çin, ABD'nin Pekin Büyükelçisi'ni de bakanlığa çağırdı.Tayvan yönetimi de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Pelosi'nin ziyaretine ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Ulusal egemenliğimizi kararlı bir şekilde koruyoruz ve hiçbir askeri işgale göz yummayacağız" dedi. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ise ülkesine yönelik askeri tehdidin arttığını ancak Çin karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi. Çin, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak görüyor. Çin ile 70 yıllık egemenlik ihtilafı yaşıyorlar. ABD, Tayvan'ın bağımsızlığına da Çin'in adayı zorla ele geçirmesine de karşı çıkıyor.PELOSİ, Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan'da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'le görüştü. Dün adadan ayrılan Pelosi, Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edecek. Pelosi, Tayvan'dan ayrılırken "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi. Pelosi'ye Tayvan'ın en yüksek nişanlarından biri olan "Merhametli Bulutların Nişanı" takdim edildi.PELOSİ, öğle yemeğinde dünyanın en büyük mikroçip üreticisi olan Tayvan şirketi TSMC'nin (Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi) kurucusu Morris Chang ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu ile bir araya geldi. Bilgisayarlardan akıllı telefonlara, uçaklardan elektrikli araçlara kadar birçok aygıt ve teknoloji temelini oluşturan mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlasını üreten Tayvan, sektörün lokomotifi konumunda bulunuyor.