Çin tehdidine karşı yeni hamle: Japonya ve İngiltere askeri iş birliğini duyurdu

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in nüfuzunu dengeleme arayışını sürdüren Japon hükümeti, ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkeleriyle iş birliğini artırma arayışında.

SAVAŞ UÇAĞI ANLAŞMASI DA GÜNDEMDE

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, İngiltere ve Japonya, güvenlik iş birliğini artırmak için gelecek ay askeri savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. İki ülke arası "Karşılık Erişim Anlaşması" (RAA) müzakerelerinin aralık ayında nihayete ermesi bekleniyor.

Müzakereler, Japon Başbakan Kişida Fumio'nun, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile mayısta Londra'da buluştuğu zirvede başlatıldı.