Çin ve Vietnam’dan gövde gösterisi! Beibu Körfezi'nde ortak sahil güvenlik devriyesi yaptı

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, Çin ve Vietnam'dan birer sahil güvenlik filosu, 22-24 Nisan tarihlerinde Beibu Körfezi'nde, deniz sınır hattı boyunca belirlenen rotada devriye gezdi.

Devriye faaliyetinde balıkçı teknelerini izleyen ve teftiş eden taraflar, kanun koruma iş birliğine dair görüşmeler yaptı ve deneyim paylaşımında bulundu.

2006'DAN BU YANA 30. ORTAK SAHİL GÜVENLİK DEVRİYESİ

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana bölgede yürüttüğü 30. ortak sahil güvenlik devriyesi oldu.

Çin ve Vietnam donanmaları da yıl içinde aynı bölgede ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

