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Çin yapay zeka çiplerinin peşine mi düştü? Nvidia skandalının perde arkasında çip savaşı iddiası!

Çin yapay zeka çiplerinin peşine mi düştü? Nvidia skandalının perde arkasında çip savaşı iddiası!

ABD merkezli New York Times, Çin istihbaratıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Çin'in istihbarat teşkilatı olarak tanınan Devlet Güvenlik Bakanlığının (MSS) yetkililerinin ABD'de yaşanan Nvidia skandalından yıllar önce yapay zeka çipleri ve tedarik zincirlerini hedef alan gizli bir operasyon başlattığı öne sürülürken, Çinli şirketlerin ABD'nin ihracat kısıtlamalarını aşarak gelişmiş çiplere ulaşmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 23:30 Son Güncelleme: 22 Kasım 2026 23:44

New York Times gazetesinin sektör yetkililerine dayandırdığı haberinde MSS'nin Çin'deki şirketlerin gelişmiş yapay zeka çiplerini edinmelerine yardımcı olmak ve bu sektör hakkında istihbarat toplamak amacıyla "en az iki yıldır gizli bir operasyon yürüttüğü" ileri sürüldü.

Haberde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2023'te Çin Komünist Partisi (ÇKP) bünyesinde ve mevcut bakanlıklardan daha üst bir konumda olacak şekilde "Merkezi Bilim ve Teknoloji Komisyonu" kurduğu ancak bu komisyonun bütçesi ve planlarının kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarıldı. MSS Bakanı Chen Yixin tarafından "doğrudan kendisine rapor veren" bir çalışma ekibi kurulduğu iddia edilen haberde bu gruba ABD tarafından Çin'e karşı uygulanan "ihracat kısıtlamalarını kapsayan ablukaya karşı çalışmalara destek olmaları" görevi verildi. Grubun "Çin'in yükselişi için kritik gördüğü teknolojilere yönelik Batı kaynaklı engelleri aşmak" vizyonuyla hareket ettiği kaydedilen haberde, Çinli şirketlerin tedarik zincirleri hakkında istihbarat toplama, gelişmiş çiplerin tedarik edilmesi ve bu çiplerin Çin'e kaçak yollarla getirilmesinin hedeflendiği ileri sürüldü.