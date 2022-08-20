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Giriş Tarihi: 20.8.2022 10:13

Çin yeni gözlem uydularını uzaya gönderdi

AA
Çin yeni gözlem uydularını uzaya gönderdi

Çin hükümeti, fırlatılan uydularla kent planlaması, hasat tahmini ve afet önleme çalışmalarına destek sağlanmasını amaçlıyor.

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uyduları grubunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 3 "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. "Yaogan 35 04-A", "Yaogan 35 04-B" ve "Yaogan 35 04-C" uydularını içeren grubun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 433. başarılı görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de, ikinci üçlü grup bu yıl 23 Haziran'da, üçüncü grup ise 30 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.

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Çin yeni gözlem uydularını uzaya gönderdi
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