Çin ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama: Trump Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti kapsamında Kim Jong-un ile görüşmeyeceği açıklandı. Beyaz Saray, diplomatik temas iddialarını şimdilik doğrulamadı.
Yonhap'a konuşan ismi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen Çin ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD'nin Pyongyang yönetimiyle diplomatik ilişkileri yeniden canlandırabileceğine yönelik iddialar sorulan yetkili, Trump'ın söz konusu ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile şimdilik görüşme planlamadığını kaydetti.
Trump'ın daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtilen Çin ziyareti, İran'daki savaşla ilgilenmek üzere ülkesinde bulunması gerektiği gerekçesiyle 14-15 Mayıs tarihlerine ertelenmişti.
