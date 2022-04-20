Çin’de 132 kişiye mezar olan gizemli uçak neden düştü? Çıkan ön rapor kafaları daha da karıştırdı

DİKEY DALIŞA GEÇMİŞTİ

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

KAMERA KAYDI ÇIKMIŞTI

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü. Biri, kokpit ses kayıtlarının, diğeri ise uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutuların incelenmesinin kazanın sebebini aydınlatacağı umuluyor.

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