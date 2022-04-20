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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:08 Son Güncelleme: 20.4.2022 16:19

Çin'de 132 kişiye mezar olan gizemli uçak neden düştü? Çıkan ön rapor kafaları daha da karıştırdı

Çin’de 132 kişiye mezar olan gizemli uçak neden düştü? Çıkan ön rapor kafaları daha da karıştırdı

21 Mart'ta Çin'de düşen ve 132 kişinin ölümüne yol açan yolcu uçağının niçin düştüğü halen bir muamma. Çin Sivil Havacılık Dairesi'nden bugün çıkan ön raporda ise uçağın uçuş kontrol ve seyir takip aygıtlarında herhangi bir hatanın olmadığı ortaya çıktı. Ancak yetkililerin incelenen karakutuların detaylarını kamuoyunda paylaşmayacağını söylemesi ve rapor hakkında çok bilgi vermemesi kafaları karıştırdı.

Çin'de Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 21 Mart'ta meydana gelen uçak kazasına ilişkin ön incelemede uçuş kontrol ve seyir takip aygıtlarında hataya rastlanmadığı bildirildi. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), kazanın ardından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) 30 gün içinde sunması gereken raporu bugün iletti.

HATA OLDUĞUNA DAİR BİR BULGU YOK

Raporda, uçağın uçuş kontrol ve seyir takip aygıtlarında hata olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedilirken, uçağın neden burun üzeri dalışla irtifa kaybettiğine dair herhangi açıklamaya yer verilmedi.

DETAYLARI KAMUOYUNA AÇIKLAMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER

Soruşturmayı yürüten yetkililer, uçağın iki karakutusundan elde edilen verilerin incelemesinin sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, raporun detaylarının kamuya açıklanmayacağını bildirdi.

KARAKUTULAR GİZEME IŞIK TUTABİLİR

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüş, kazada uçaktaki 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişi hayatını kaybetmişti.

DİKEY DALIŞA GEÇMİŞTİ

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

KAMERA KAYDI ÇIKMIŞTI

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü. Biri, kokpit ses kayıtlarının, diğeri ise uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutuların incelenmesinin kazanın sebebini aydınlatacağı umuluyor.

SON DAKİKA! Çin’de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video

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Çin'de 132 kişiye mezar olan gizemli uçak neden düştü? Çıkan ön rapor kafaları daha da karıştırdı
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