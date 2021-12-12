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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Çin’de ‘3 çocuk’ tartışması

Çin’de ‘3 çocuk’ tartışması
ÇİN Komünist Partisi'nin, 95 milyon üyesinden ülkenin iyiliği için 3 çocuk sahibi olmaları istemesi tartışmalara yol açtı. Tartışma yaratan yazı, yayından kaldırıldı. Tartışma devlete ait bir haber sitesinde çıkan yazıyla başladı. Yazıda partinin 95 milyon üyesinden, ülkenin iyiliği için 3 çocuk yapması istendi. Yazıda, "Tüm parti üyeleri üç çocuk sahibi olmalı, üyelerin bekar kalmasına, bir ya da iki çocuk sahibi olmalarına izin verilmemeli" ifadeleri yer alıyor. Çin'de bir süredir hükümet yaşlanan nüfus ve azalan doğum oranına çare arıyor.
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Çin’de ‘3 çocuk’ tartışması
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