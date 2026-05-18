Çin’de 5,2 büyüklüğünde sarsıntı: 2 ölü

Çin'in güneyinde yer alan Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liuzhou kentinin Liunan ilçesinde yerel saatle 00.21'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, göçük altında kaldığı tespit edilen 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel afet yönetim merkezi tarafından yapılan açıklamada, kayıp olan üçüncü kişi konumundaki 91 yaşındaki bir erkeğin saat 11.10 sıralarında enkaz altından sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

İlk müdahalesinde sağlık durumunun stabil olduğu belirlenen söz konusu kişinin, ileri tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.