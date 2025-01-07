Çin’de 6.8 büyüklüğünde deprem: 129 ölü, 188 yaralı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 129 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi de yaralandı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi. Depremde 1000'den fazla yapı hasar gördü. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha fazla can kaybının önlenmesi için topyekûn kurtarma çalışmaları yapılması talimatı verdi. Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 7.1 olarak duyurdu. DIŞ HABERLER