Çin’de arabalı katliam: 35 ölü

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkezindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, 35 kişinin ölümüne, onlarca yayanın yaralanmasına yol açtı. 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Olay, kentte dün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi. Çin sosyal medyasında olayla ilgili paylaşımlar sansürlenirken henüz resmi açıklama yapılmadı.