Çin’de bina duvarı yerle bir oldu: 5 ölü

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bir köyde bina duvarı çöktü. Olay nedeniyle 5 kişi can verdi.

Çin’de bina duvarı yerle bir oldu: 5 ölü
AA

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Sıçuan eyaletinde bulunan Yibin iline bağlı Çangning ilçesindeki bir köyde, bir ailenin çocuklarının üniversite sınavını kazanmasını kutlamak üzere verdikleri yemek davetinde konukları yağmurdan koruyan tentenin dayandığı bina duvarı çöktü.

Çöken duvarın altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yerel acil durum yetkilileri, tentenin üzerinde biriken yağmur sularının yarattığı yükün duvarın çökmesine sebep olduğunu belirtti.

Yetkililer, 3 kişinin olay anında yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını, yaralı 17 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ÇİN

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