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Giriş Tarihi: 15.1.2023 11:26

Çin’de bir ayda 59 bin 938 kişi Covid-19’a bağlı nedenlerden öldü

Çin'in gevşeyen karantina kuralları sonrası koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Ülkede 8 Aralık 2022-12 Ocak 2023 tarihleri arasında 59 bin 938 kişinin Covid-19’a bağlı nedenlerden yaşamını yitirdiği duyuruldu.

DHA
Çin’de bir ayda 59 bin 938 kişi Covid-19’a bağlı nedenlerden öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıbbi Yönetim Bürosu Başkanı Jiao Yahui, hayatını kaybedenlerin 5 bin 503'ünün Covid-19'a bağlı solunum yetmezliğinden, 54 bin 435'inin ise yine Covid-19'a bağlı farklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yahui, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80.3 olduğunu belirtti.

KIŞ, SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI TETİKLEDİ

Yahui, kış mevsiminin özellikle yaşlılarda solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ve Covid-19 enfeksiyonu ile birleşen bu hastalıkların ölüme yol açtığını söyledi.

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Çin’de bir ayda 59 bin 938 kişi Covid-19’a bağlı nedenlerden öldü
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