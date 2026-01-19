Çin’de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 66 yaralı

Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında dün gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

5 işçiden halen haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.