Çin'de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 66 yaralı
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında dün gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.
Çevredeki yerleşimlerde sarsıntıya yol açan şiddetli patlama sırasında fabrikada bulunan 2 işçi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 66 işçi yaralandı.
5 işçiden halen haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.